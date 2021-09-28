Власти планируют, что население Уфы увеличится на треть

Об этом 28 сентября на совещании сообщил глава администрации города Сергей Греков.

По его словам, в ближайшее время на территории Забелья будет построено порядка 10 млн квадратных метров жилья, там поселится более 400 тыс. человек. Это крупнейший строительный проект за всю историю города.

Город уже получил на благоустройство территории восемь млрд рублей по нацпроекту, эти деньги потратят на проведение воды и канализации к первым районам до 2023 года. Такую же сумму потратят на подведение коммуникаций к стройкам второй очереди в 2024-2027 годах.

При этом Греков отметил, что и в нынешних границах Уфы освоены еще не все территории:

«В то же время у нас есть площади на территории нашего полуострова, порядка 300 гектаров ветхих и аварийных домов, зданий, с которыми также необходимо работать. Их можно отработать благодаря договорам комплексного развития территорий. Я надеюсь, в начале года мы примем эти договора, и тогда этот механизм в республике и городе Уфе начнет работать», – сказал мэр.