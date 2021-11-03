В Уфе несколько заведений нарушили антиковидные ограничения

С начала объявленной нерабочей недели группы контроля проверили 125 предприятий и организаций, в 11 заведениях выявлены нарушения.

Все они – рестораны, бары, кафе и кальянные. Как сообщает администрация города, их представителям вручены уведомления об устранении нарушений.

Ежедневно по городу работает до 190 патрульных групп, с 30 октября на постоянной основе в Уфе проводятся ночные рейды с проверкой деятельности общепита.