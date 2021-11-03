18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе несколько заведений нарушили антиковидные ограничения

С конца октября в Башкортостане указом Радия Хабирова запрещены работа заведений общепита (кроме доставки) и проведение развлекательных мероприятий с 23.00 до 6.00.

С начала объявленной нерабочей недели группы контроля проверили 125 предприятий и организаций, в 11 заведениях выявлены нарушения.

Все они – рестораны, бары, кафе и кальянные. Как сообщает администрация города, их представителям вручены уведомления об устранении нарушений.

Ежедневно по городу работает до 190 патрульных групп, с 30 октября на постоянной основе в Уфе проводятся ночные рейды с проверкой деятельности общепита.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: