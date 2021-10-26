Как в Башкортостане будут оплачиваться нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября?

«В Указе президента РФ четко сказано об установлении нерабочих дней с "сохранением за работниками заработной платы". То есть сотрудникам следует выплатить заработную плату в привычном размере (исходя из должностного оклада, установленных компенсационных и стимулирующих выплат).

Оплата труда работников, которые в этот период будут заняты производится в обычном, а не повышенном размере (но никто не запрещает работодателям самим поощрить сотрудников, которые будут трудиться)», – говорится в разъяснениях Гострудинспекции.

Также ведомство напоминает, что четвертое ноября – нерабочий праздничный день, и если сотрудник выходит на работу, то его труд должен оплачиваться в двойном размере, либо в дальнейшем должен предоставляться отгул.

Пятое ноября – тоже официальный выходной (так как на этот день был перенесен выходной со второго января) и тоже должен оплачиваться в двойном размере.

В число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска не включается только четвертое ноября.