В Уфе построят еще 3 моста

Глава республики Радий Хабиров рассказал о планах по развитию дорожной сети в Уфе на ближайшие годы.
instagram.com/khabirovradii
«Структура территории Уфы, окруженной тремя реками, требует постоянного развития транспортной инфраструктуры. Проще говоря, строительства мостов. И мы строим, строим много. Впервые в истории республики параллельно ведем два крупных проекта. Достраиваем мост-вставку через реку Белую в Уфе. Скоро откроем и пустим там движение. Тут же начнем ремонт арочного моста.
Планомерно достраиваем Восточный выезд. Добились кредитования проекта Южных ворот Уфы. При этом нам нужно построить еще три моста в Уфе – в Кузнецовском затоне, в створе улицы Интернациональной и в направлении Демы. В общем, есть чем заниматься», – написал Радий Хабиров в соцсетях.
Ранее мы писали о том, что почти 700-метровый мост в створе улицы Воровского откроется в этом году чуть позже, чем планировалось изначально.
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