Радий Хабиров: «Перерывы между автобусными рейсами в Уфе будут меньше»

«Еще меньше будут перерывы между рейсами. Мы получили новую партию автобусов для Уфы», – написал Радий Хабиров в Instagram.

Ранее глава администрации Уфы Сергей Греков подписал распоряжение, согласно которому перевозчики должны оптимизировать график движения автобусов так, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию.

Как ожидается, до 31 декабря 2021 года в республику поступит в общей сложности 220 автобусов – 100 единиц большой и 120 средней вместимости. На их закупку в лизинг потратят 2,15 млрд рублей из республиканского бюджета.