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Радий Хабиров: «Перерывы между автобусными рейсами в Уфе будут меньше»

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о доставке новой партии городских автобусов в Уфу. В ближайшее время их распределят по маршрутам.

instagram.com/khabirovradii

instagram.com/khabirovradii

instagram.com/khabirovradii

«Еще меньше будут перерывы между рейсами. Мы получили новую партию автобусов для Уфы», – написал Радий Хабиров в Instagram.

Ранее глава администрации Уфы Сергей Греков подписал распоряжение, согласно которому перевозчики должны оптимизировать график движения автобусов так, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию.

Как ожидается, до 31 декабря 2021 года в республику поступит в общей сложности 220 автобусов – 100 единиц большой и 120 средней вместимости. На их закупку в лизинг потратят 2,15 млрд рублей из республиканского бюджета.

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