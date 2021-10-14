В «Башавтотрансе» прокомментировали нарушение коронавирусных ограничений в уфимских автобусах

На фоне введенных за последнее время в республике коронавирусных ограничений многих жителей возмущает тот факт, что в плотно набитых автобусах люди свободно ездят без масок и сертификатов, а общественные места им посещать нельзя.
Как сообщают региональные СМИ, ситуацию в транспорте прокомментировал представитель государственного перевозчика «Башавтотранс» Владимир Хушкин.
По словам Хушкина, сотрудники компании соблюдают все антиковидные меры: водители и кондукторы носят маски, в салонах всегда есть антисептики, пассажиры также предупреждены о необходимости ношения масок.
При этом в сложившихся условиях ни водители, ни кондукторы не могут обеспечивать стопроцентное ношение масок или соблюдение социальной дистанции. Если они начинают что-то требовать, вспыхивают конфликты, что тормозит работу транспорта.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.