В «Башавтотрансе» прокомментировали нарушение коронавирусных ограничений в уфимских автобусах

Как сообщают региональные СМИ, ситуацию в транспорте прокомментировал представитель государственного перевозчика «Башавтотранс» Владимир Хушкин.

По словам Хушкина, сотрудники компании соблюдают все антиковидные меры: водители и кондукторы носят маски, в салонах всегда есть антисептики, пассажиры также предупреждены о необходимости ношения масок.

При этом в сложившихся условиях ни водители, ни кондукторы не могут обеспечивать стопроцентное ношение масок или соблюдение социальной дистанции. Если они начинают что-то требовать, вспыхивают конфликты, что тормозит работу транспорта.