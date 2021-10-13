Бывший глава ГИБДД Башкортостана будет бороться с коррупцией

Динар Гильмутдинов руководил ГИБДД Башкортостана с 2005 по 2021 годы, в июне подал в отставку, чтобы на сентябрьских выборах баллотироваться в Госдуму.

До 2005 года он занимал должность заместителя начальника уфимской госавтоинспекции.

Гильмутдинов уже приступил к работе в Госдуме, в соцсетях он сообщил о том, что получил много наказов и будет их исполнять.

В последнее время множество громких коррупционных скандалов в республике было связано именно с работой ГИБДД. В частности, в сентябре мы писали о том, что суд изъял имущество бывшего начальника отдела ГИБДД Ильдуса Шайбакова, объявленного в розыск.