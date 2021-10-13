18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Бывший глава ГИБДД Башкортостана будет бороться с коррупцией

Бывший главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов вошел в комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ.

instagram.com/dgilmutdinov

Динар Гильмутдинов руководил ГИБДД Башкортостана с 2005 по 2021 годы, в июне подал в отставку, чтобы на сентябрьских выборах баллотироваться в Госдуму.

До 2005 года он занимал должность заместителя начальника уфимской госавтоинспекции.

Гильмутдинов уже приступил к работе в Госдуме, в соцсетях он сообщил о том, что получил много наказов и будет их исполнять.

В последнее время множество громких коррупционных скандалов в республике было связано именно с работой ГИБДД. В частности, в сентябре мы писали о том, что суд изъял имущество бывшего начальника отдела ГИБДД Ильдуса Шайбакова, объявленного в розыск.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: