В Уфе снова перенесли дату открытия нового моста

Летом 2021 года в администрации города говорили о том, что мост сдадут 20 октября и уже к началу ноября жители смогут полноценно им пользоваться.

13 октября на совещании в мэрии Сергей Греков заявил, что техническое открытие состоится в ноябре 2021 года. Сутками ранее пресс-служба сообщала о том, что на мосту приступили к укладке асфальта.

Позже в мэрии пояснили, что все работы будут завершены в срок, то есть до 20 октября, но после этого будет проводиться обследование и испытание моста, что займет некоторое время.

Строительство почти 700-метрового моста в створе улицы Воровского обошлось Уфе в 3,5 млрд рублей. Он обеспечит движение в сторону выезда и разгрузит южные ворота города.