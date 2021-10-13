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В Уфе снова перенесли дату открытия нового моста

Строительство третьего моста-вставки через реку Белую в Уфе стартовало в 2019 году, сдать его обещали осенью 2021 года.

ufacity.info

Летом 2021 года в администрации города говорили о том, что мост сдадут 20 октября и уже к началу ноября жители смогут полноценно им пользоваться.

13 октября на совещании в мэрии Сергей Греков заявил, что техническое открытие состоится в ноябре 2021 года. Сутками ранее пресс-служба сообщала о том, что на мосту приступили к укладке асфальта.

Позже в мэрии пояснили, что все работы будут завершены в срок, то есть до 20 октября, но после этого будет проводиться обследование и испытание моста, что займет некоторое время.

Строительство почти 700-метрового моста в створе улицы Воровского обошлось Уфе в 3,5 млрд рублей. Он обеспечит движение в сторону выезда и разгрузит южные ворота города.

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