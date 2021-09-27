В Башкортостане хотят снять ограничения на продажу алкоголя

Изначально этот запрет был направлен на снижение негативных последствий от злоупотребления алкоголем: традиционно именно в эти дни ухудшается статистика по преступлениям и пожарам.

Теперь Минторг выступил с инициативой отменить эти ограничения, так как, по мнению экспертов, данные меры исчерпали свою эффективность и не влияют на уровень потребления алкоголя в регионе. Кроме того, представители бизнеса заявляют, что такие запреты стимулируют продажу нелегального алкоголя.

Если инициативу Минторга поддержат, ограничения снимут уже в ноябре 2021 года.