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В Башкортостане хотят снять ограничения на продажу алкоголя

С 2020 года в республике действует запрет на продажу алкоголя в розничных магазинах в период с третьего по шестое января. Четвертого и шестого января алкоголь продается только с 10.00 до 14.00.

Изначально этот запрет был направлен на снижение негативных последствий от злоупотребления алкоголем: традиционно именно в эти дни ухудшается статистика по преступлениям и пожарам.

Теперь Минторг выступил с инициативой отменить эти ограничения, так как, по мнению экспертов, данные меры исчерпали свою эффективность и не влияют на уровень потребления алкоголя в регионе. Кроме того, представители бизнеса заявляют, что такие запреты стимулируют продажу нелегального алкоголя.

Если инициативу Минторга поддержат, ограничения снимут уже в ноябре 2021 года.

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