В Башкортостане усилены коронавирусные ограничения

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес очередные поправки в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности.
Согласно новой редакции указа, с 25 октября 2021 года жители старше 18 лет смогут посещать розничные рынки только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против Covid-2019 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.
Исключение сделано только для сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков.
С первого декабря 2021 года такие же документы нужно будет предъявлять при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха.
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