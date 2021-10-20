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В Башкортостане усилены коронавирусные ограничения

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес очередные поправки в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности.

Согласно новой редакции указа, с 25 октября 2021 года жители старше 18 лет смогут посещать розничные рынки только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против Covid-2019 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

Исключение сделано только для сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков.

С первого декабря 2021 года такие же документы нужно будет предъявлять при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха.

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Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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