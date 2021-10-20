В Башкортостане усилены коронавирусные ограничения

Согласно новой редакции указа, с 25 октября 2021 года жители старше 18 лет смогут посещать розничные рынки только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против Covid-2019 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

Исключение сделано только для сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков.

С первого декабря 2021 года такие же документы нужно будет предъявлять при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха.