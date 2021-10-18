«У нас нет самоцели мучить людей»: Радий Хабиров рассказал о том, когда снимут коронавирусные ограничения

«С теми учреждениями, которые сейчас переходят на особый режим работы, надо вести постоянный диалог. Мы заранее предупреждали всех руководителей торговых учреждений, но надо людям просто объяснять, зачем и почему мы это делаем.

Я не могу назвать, на какой срок мы вводим эти нормы, но надеюсь, что все-таки мы сейчас выходим на определенный пик заболеваемости и, соответственно, как ситуация наладится, мы эти нормы уберем.

Но наша задача – людям объяснять, что мы это делаем для того, чтобы они понимали, что если человек не вакцинирован, то должен попадать в такие вот непростые житейские истории.

У нас не вакцинировано, по сути, порядка 800 тысяч человек. Если бы мы в день прививали 15-20 тысяч, то к Новому году задачу выполнили бы.

Но при этом мы мониторим ситуацию с коронавирусом, с течением его, и как только ситуация позволит, мы с Роспотребнадзором посоветуемся и сразу будем нормы останавливать. У нас нет самоцели мучить людей или бить по бизнесу, сами из-за этого переживаем очень сильно», – сказал Радий Хабиров.