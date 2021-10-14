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В уфимской больнице образовался дефицит кислорода

О проблеме с кислородом в больнице №22 на странице Радия Хабирова в соцсетях написала некая уфимка.

По ее словам, в отделениях вообще прекратили подачу кислорода, у пациентов падает сатурация.

Позже в больнице подтвердили перевод всех пациентов, кроме отделения реанимации, на дробную подачу кислорода из-за того, что возникли задержки поставок. Через несколько часов проблема решилась и подачу кислорода возобновили в полном объеме.

На сегодняшний день инфекционные центры республики переполнены, многим пациентам требуется подача кислорода, коечный фонд расширяется за счет городских больниц. По состоянию на утро 13 октября было занято 88,4% инфекционного коечного фонда.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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