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В Башкортостане в Covid-госпиталях пациенты лежат в коридорах

Ежедневно в республике подтверждается почти 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, многие нуждаются в госпитализации и система здравоохранения уже с трудом справляется с потоком больных.

glavarb.ru

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Забелин на брифинге агентства «Башинформ»:

«Я не скрываю, в Covid-госпиталях в коридорах лежат больные. Врачи работают в сложном режиме. Ситуация сложная», – цитирует издание министра.

Всего с начала пандемии в республике построено два Covid-госпиталя под Уфой и в Стерлитамаке. В ближайшее время планируют построить еще два: они расположатся в Зауралье и на западе республики.

Пока что коечный фонд расширяется за счет площадей городских больниц. Из-за наплыва заболевших Covid-19 в Башкортостане пришлось приостановить диспансеризацию.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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