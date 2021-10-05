В Башкортостане в Covid-госпиталях пациенты лежат в коридорах

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Забелин на брифинге агентства «Башинформ»:

«Я не скрываю, в Covid-госпиталях в коридорах лежат больные. Врачи работают в сложном режиме. Ситуация сложная», – цитирует издание министра.

Всего с начала пандемии в республике построено два Covid-госпиталя под Уфой и в Стерлитамаке. В ближайшее время планируют построить еще два: они расположатся в Зауралье и на западе республики.

Пока что коечный фонд расширяется за счет площадей городских больниц. Из-за наплыва заболевших Covid-19 в Башкортостане пришлось приостановить диспансеризацию.