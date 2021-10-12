В торговых центрах Уфы проходят рейды; в магазины не пускают без сертификатов

Администрации районов Уфы отчитываются о проведении рейдов по торговым центрам на предмет соблюдения коронавирусных ограничений.

Тем временем в сети появляется все больше видео, в которых охрана отказывается пускать людей без сертификатов и справок в продуктовые магазины, расположенные в торговых центрах. Некоторые люди оказывают сопротивление, их задерживает охрана.

Ранее мы писали о том, что с 12 октября торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры и концертные залы принимают посетителей только при наличии одного из документов:

– сертификата/справки о прохождении вакцинации;

– справки об отрицательном ПЦР-тесте на Covid-19 или о наличии медотвода от вакцинации;

– справки о перенесенном в последние полгода заболевании.

Без сертификата о прививке или справки о перенесенном заболевании нельзя купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».

С 27 октября справки об отрицательном ПЦР-тесте приниматься в указанных местах не будут, то есть посещать их смогут только привитые и имеющие медотвод.

Эти ограничения распространяются только на людей старше 18 лет.