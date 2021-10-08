Торговые центры Уфы меняют режим работы

Торговые центры подстраиваются под введенные недавно на территории республики коронавирусные ограничения и предупреждают об этом будущих посетителей.
Администрация ТРЦ «Планета» обратилась к посетителям с разъяснениями касательно режима работы на ближайшее время.
«С 12 октября 2021 года при посещении ТРЦ "Планета" требуется один из следующих документов:
- Сертификат о прохождении вакцинации COVID-2019;
- Справку о перенесенном в течение шести месяцев заболевании COVID-2019;
- Справку об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР (действительно в течение трех суток со дня выдачи).
Данные ограничения действуют для лиц старше 18 лет.
Во время посещения ТРЦ "Планета" гости должны соблюдать меры безопасности: носить средства индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, а также обрабатывать руки антисептиками, расположенными на территории ТРЦ», – гласит объявление на сайте центра.
Также персонал ТРЦ оставляет за собой право обратиться в полицию для наложения штрафа на нарушителей режима и отказывать в обслуживании.
Ранее мы писали о том, что к концу октября в Башкортостане в общественные места не будут пускать со справками об отрицательном ПЦР-тесте.
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