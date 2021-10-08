Торговые центры Уфы меняют режим работы

Администрация ТРЦ «Планета» обратилась к посетителям с разъяснениями касательно режима работы на ближайшее время.

«С 12 октября 2021 года при посещении ТРЦ "Планета" требуется один из следующих документов:

Сертификат о прохождении вакцинации COVID-2019;

Справку о перенесенном в течение шести месяцев заболевании COVID-2019;

Справку об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР (действительно в течение трех суток со дня выдачи).

Данные ограничения действуют для лиц старше 18 лет.

Во время посещения ТРЦ "Планета" гости должны соблюдать меры безопасности: носить средства индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, а также обрабатывать руки антисептиками, расположенными на территории ТРЦ», – гласит объявление на сайте центра.

Также персонал ТРЦ оставляет за собой право обратиться в полицию для наложения штрафа на нарушителей режима и отказывать в обслуживании.

Ранее мы писали о том, что к концу октября в Башкортостане в общественные места не будут пускать со справками об отрицательном ПЦР-тесте.