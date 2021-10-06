В Башкортостане резко вырос суточный прирост заболевших и умерших от Covid-19

Суточный прирост больных коронавирусом составил 536 человек – это рекорд с начала пандемии. Для сравнения, пятого октября зафиксировали 497 новых случаев, и это тоже было рекордом.

Обновил антирекорд и показатель суточной смертности из-за осложнений, вызванных Covid-19: 28 человек (пятого октября – 27 человек). Всего с начала прошлого года болезнь по официальным данным унесла жизни 1760 человек в республике, в том числе 1475 – в возрастной категории 60+.

В больницы поступило 177 новых пациентов с диагнозом внебольничная пневмония, 233 выписано. Свободно 3,8% инфекционного коечного фонда.