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В Башкортостане резко вырос суточный прирост заболевших и умерших от Covid-19

Шестого октября Минздрав отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Суточный прирост больных коронавирусом составил 536 человек – это рекорд с начала пандемии. Для сравнения, пятого октября зафиксировали 497 новых случаев, и это тоже было рекордом.

Обновил антирекорд и показатель суточной смертности из-за осложнений, вызванных Covid-19: 28 человек (пятого октября – 27 человек). Всего с начала прошлого года болезнь по официальным данным унесла жизни 1760 человек в республике, в том числе 1475 – в возрастной категории 60+.

В больницы поступило 177 новых пациентов с диагнозом внебольничная пневмония, 233 выписано. Свободно 3,8% инфекционного коечного фонда.

В Башкортостане в Covid-госпиталях пациенты лежат в коридорах

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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