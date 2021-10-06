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На маршруты Уфы выйдет новая партия автобусов

Глава республики Радий Хабиров показал большую партию пассажирских автобусов, которая в скором времени выйдет на маршруты.

«У нас впереди День республики, а в День республики принято поздравлять наших жителей. Вот это все – пассажирские автобусы, их много. Все они выходят на маршруты. Только в этом году мы закупили 220 автобусов малого и большого класса. И продолжаем это делать.

Транспорт в Уфе и во всей нашей республике будет хорошим и качественным, и наши жители могут спокойно добираться туда, куда им нужно. И огромное спасибо водителям. Всех с праздником, с наступающим», – сообщил Радий Хабиров в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что правительство планирует потратить на 220 единиц транспорта 2,15 млрд рублей из республиканского бюджета. В Башкортостан все автобусы поступят до 31 декабря 2021 года, гарантия на них будет действовать в течение полутора лет или 100 тыс. км пробега.

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