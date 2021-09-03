Башкортостан закупит автобусы на 2,15 млрд рублей

Всего на 220 единиц транспорта потратят 2,15 млрд рублей из республиканского бюджета. Среди них будет 100 автобусов большой и 120 средней вместимости.

Автобусы будут покупаться в лизинг с окончательным расчетом в 2025 году у двух компаний из Подмосковья, выигравших тендер: это АО «Сбербанк лизинг» и ООО «Тяжпромлизинг».

В республику автобусы поступят до 31 декабря 2021 года, гарантия на них будет действовать в течение полутора лет или 100 тыс. км пробега. Для каких именно целей закупаются автобусы неизвестно, но доставят их в уфимское отделение «Башавтотранса».