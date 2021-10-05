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В Уфе завершилась программа ремонта подъездов

Пятого октября администрация Уфы сообщила о завершении программы комплексного ремонта подъездов жилых домов.

vk.com/ufa

В 2021 году было отремонтировано 260 подъездов в 95 многоквартирных домах Уфы. Все работы, запланированные на этот год, завершены, сейчас ведутся проверки и устраняются замечания.

Подъезды ремонтировались в домах высотой от двух (в основном в северной части города) до 16 этажей (по улицам Набережная реки Уфы, Маршала Жукова, Степана Злобина, Софьи Перовской, Менделеева, Летчиков и другим).

В них заменили окна и тамбурные двери, обустроили входные группы, выложили плиткой полы на первых этажах, отремонтировали лестничные решетки и перила, заменили почтовые ящики и так далее.

Всего с начала реализации программы в Уфе было отремонтировано 2 226 подъездов 719 многоквартирных домов.

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