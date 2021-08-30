Радий Хабиров пригрозил увольнением чиновникам из-за плохого ремонта подъездов в Уфе

«Вот это называется безобразием. Не знаю, сдан этот подъезд или нет, но люди уже долгое время с этим живут и жалуются вполне справедливо.

Главная задача Министерства жилищно-коммунального хозяйства – это контрольная функция. Разберитесь и сегодня же мне доложите. Во-первых, меня интересует – деньги потрачены или нет? Если заплатили – я требую уволить тех лиц, которые принимали решения.

То, что здесь показано, это безобразие. То, что вы мне показали на следующей странице как хороший подъезд, это плохой подъезд.

Попрошу счетную палату отправлять специалистов по подъездам. Я в этом пятиэтажном доме не увидел трехсот тысяч рублей. Первый этаж плиткой не выложен, цвет отвратительный, окна... И давайте сделаем определенный стандарт, чтобы был новый справочный стенд. Я при вас подошел и стенд оторвал – это называется ремонтом подъездов? Безобразно», – сказал Радий Хабиров.