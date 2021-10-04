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В Башкортостане зафиксировано 1,5 тыс. жалоб по отоплению за неделю

Управление социальных коммуникаций отчиталось о работе с населением по вопросам подачи отопления в жилые дома и соцобъекты.

«У нас примерно полторы тысячи сообщений по отоплению за последнюю неделю. В основном по поводу того, что пока отопление не дошло до каких-то домов.

Сообщений не так много, как раньше. В этом году более организованно и оперативно проведена работа по подготовке к отопительному сезону», – сообщили в Управлении.

Ранее мы писали о том, куда обращаться в Уфе, если дома слишком жарко или слишком холодно. В республике организован оперативный штаб «УфаТеплая»: он принимает звонки по вопросам отопления и уборки снега.

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