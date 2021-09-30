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Куда обращаться в Уфе, если дома слишком жарко или слишком холодно?

Как всегда, с началом отопительного сезона поступает множество жалоб на перетопы или, наоборот, холодные батареи.

Поставщик тепла ООО «БашРТС» сообщает о том, что у организации нет возможности контролировать температуру внутри каждого отдельного МКД, она поставляет тепло только до границ дома. Жалобы поступают на контакты компании, но это бесполезно.

Если вам кажется, что батареи слишком горячие или холодные, то обращаться надо в управляющую компанию

Также стоит учесть, что отопление невозможно оперативно регулировать по погоде, от момента регулировки до изменения температуры в батареях может пройти несколько суток.

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