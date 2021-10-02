В Башкортостане построят еще два Covid-госпиталя

Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. По его словам, строительство новых инфекционных госпиталей необходимо, так как имеющиеся уже переполнены.

Новые госпитали расположатся в Зауралье и на западе республики. Пока что коечный фонд расширяется за счет площадей городских больниц. Из-за наплыва заболевших Covid-19 в Башкортостане пришлось приостановить диспансеризацию.

Всего с начала пандемии в республике построено два Covid-госпиталя под Уфой и в Стерлитамаке. Известно, что в инфекционном центре в Зубово находится порядка 430 человек при проектной вместимости 400 коек.