В Башкортостане построят еще два Covid-госпиталя

Скорость распространения коронавирусной инфекции в республике бьет все рекорды, и власти планируют повторить прошлогодние маневры со скоростным строительством инфекционных центров.
Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. По его словам, строительство новых инфекционных госпиталей необходимо, так как имеющиеся уже переполнены.
Новые госпитали расположатся в Зауралье и на западе республики. Пока что коечный фонд расширяется за счет площадей городских больниц. Из-за наплыва заболевших Covid-19 в Башкортостане пришлось приостановить диспансеризацию.
Всего с начала пандемии в республике построено два Covid-госпиталя под Уфой и в Стерлитамаке. Известно, что в инфекционном центре в Зубово находится порядка 430 человек при проектной вместимости 400 коек.
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