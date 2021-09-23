Один из частных перевозчиков в Уфе лишился лицензии

Перевозчик, работавший на маршруте №256 «Оздоровительный комплекс "Сипайловский" – Телецентр», в течение трех дней без серьезных на то оснований не выполнил ни одного рейса.

Ранее Радий Хабиров заявил, что в ближайшем будущем частных перевозчиков в транспортной системе Уфы будет меньше: тех, которые отказываются сотрудничать с городом, будут постепенно вытеснять с рынка.

«Тут принцип простой: кто не с нами, тот не будет здесь работать, и мы потихоньку будем оставлять тех перевозчиков, которые будут соблюдать все требования. Для этого и придумали карту "Алга" – чтобы всю наличку вывести из серой зоны и люди платили налоги.

Перевозки – это очень специфический бизнес. Те люди, которые являются руководителями транспортных контор, не вкладывали деньги огромные и не покупали автобусы, нет. Это люди, которые выиграли маршруты, после этого собрали людей и раздали им право ездить по маршрутам. В плане налогов это была черная зона, и мы эту ситуацию понемногу меняем. Укрепляем "Башавтотранс", ищем партнеров, которые будут с нами работать, и выдавливаем тех, кто работать не готов», – сообщил глава республики.

С конца августа в Уфе отменили семь автобусных маршрутов, в том числе популярные №25, №260 и №269. К концу года отменят №226, №290 и еще несколько. До 2023 года введут 18 новых маршрутов.