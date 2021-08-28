В Уфе отменят несколько популярных автобусных маршрутов

Администрация Уфы объявила об отмене семи городских автобусных маршрутов. Они не будут действовать уже со следующей недели.
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ufacity.info
С 29 августа 2021 года отменят маршруты:
№201 («Дагестанская – Северный автовокзал»);
№239 («Северный автовокзал – Железнодорожный вокзал – Нижегородка»);
№25 («Телецентр – Троллейбусное депо №2»);
№52с («Оздоровительный комплекс "Сипайловский"» – "Юрюзань");
№260 («Микрорайон "Белореченский"» – Театр кукол»);
№269 «Микрорайон "Белореченский"» – Асфальтобетонный завод».
№223 («ТЭЦ-1 – ТСК "Пушкинский"»)
В мэрии это объясняют низким пассажиропотоком или наличием альтернативных маршрутов, за исключением последнего, от которого отказался перевозчик.
Ранее мы писали, что в документе планирования перевозок до 2023 года указаны еще 10 маршрутов, которые удалят в ближайшее время.
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