В Уфе отменят несколько популярных автобусных маршрутов

С 29 августа 2021 года отменят маршруты:

№201 («Дагестанская – Северный автовокзал»);

№239 («Северный автовокзал – Железнодорожный вокзал – Нижегородка»);

№25 («Телецентр – Троллейбусное депо №2»);

№52с («Оздоровительный комплекс "Сипайловский"» – "Юрюзань");

№260 («Микрорайон "Белореченский"» – Театр кукол»);

№269 «Микрорайон "Белореченский"» – Асфальтобетонный завод».

№223 («ТЭЦ-1 – ТСК "Пушкинский"»)

В мэрии это объясняют низким пассажиропотоком или наличием альтернативных маршрутов, за исключением последнего, от которого отказался перевозчик.

Ранее мы писали, что в документе планирования перевозок до 2023 года указаны еще 10 маршрутов, которые удалят в ближайшее время.