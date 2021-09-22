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В Уфе подорожает проезд на популярном автобусном маршруте

Мэрия Уфы сообщает о планах перевозчика поднять цену проезда по одному из городских маршрутов.

ufacity.info

С 14 октября 2021 года на маршруте №272 «Уфимский ДОК – Телецентр» стоимость проезда по карте «Алга» составит 25 рублей.

Об этом администрацию Уфы проинформировал индивидуальный предприниматель, владеющий автобусами, которые выходят на линию под этим номером.

Оплата проезда иными способами на данном маршруте останется без изменений.

Ранее Радий Хабиров заявил, что в ближайшем будущем частных перевозчиков в транспортной системе Уфы будет меньше: тех, которые отказываются сотрудничать с городом, будут постепенно вытеснять с рынка.

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