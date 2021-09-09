Радий Хабиров рассказал о том, что будет с транспортной системой Уфы

«Третий год я занимаюсь транспортом Уфы, и идет дело не так просто. Когда пришел и это все увидел – подумал, что одним кавалерийским наскоком все решу.

Я видел два решения проблемы: первое – конечно, надо было решать вопросы с "Башавтотрансом". Я понимал, что надо укрепить государственного перевозчика, которого на тот момент аккуратно вели к банкротству и уничтожению. Часть энергии ушла на это, и работа неумолимо продолжается.

Эта задача более легкая, потому что в ближайшее время мы сделаем большую закупку 100 новых больших автобусов и 120 средней вместимости.

Но мы не можем обеспечить государственным перевозчиком всю Уфу, поэтому я пытался найти партнеров среди частных перевозчиков, несколько раз бросал им клич: "Ребята, давайте договоримся, вы и зарабатывать будете, но давайте работать на наших условиях".

Диалога, к сожалению, не получилось. Тут принцип простой: кто не с нами, тот не будет здесь работать, и мы потихоньку будем оставлять тех перевозчиков, которые будут соблюдать все требования. Для этого и придумали карту "Алга" – чтобы всю наличку вывести из серой зоны и люди платили налоги.

Перевозки – это очень специфический бизнес. Те люди, которые являются руководителями транспортных контор, не вкладывали деньги огромные и не покупали автобусы, нет. Это люди, которые выиграли маршруты, после этого собрали людей и раздали им право ездить по маршрутам. В плане налогов это была черная зона, и мы эту ситуацию понемногу меняем. Укрепляем "Башавтотранс", ищем партнеров, которые будут с нами работать, и выдавливаем тех, кто работать не готов.

Какие следующие этапы: первое – к концу 2021 года все "пазики" с улиц уходят. Хорошая машина, но Уфа – это столица и миллионник, мы имеем право устанавливать те правила, которые считаем необходимыми. Есть более современные модели.

Просто идет наведение порядка. Тот "Техас", который тут был на дорогах, мы потихоньку будем причесывать. Где-то очень неповоротливо действует управленческая команда транспортной структуры Уфы, вопросов много, но я абсолютно уверен в том, что эту ситуацию мы выправим и жители гораздо меньше будут жаловаться на транспорт», – сказал Радий Хабиров.