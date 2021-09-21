Гендиректор «БСК» вошел в состав правительства Башкортостана

21 сентября на портале правовой информации был опубликован документ, подписанный Радием Хабировым, о введении в состав правительства генерального директора «Башкирской содовой компании» Эдуарда Давыдова и генерального директора ООО «РГД Переработка Салават» Олега Полякова.

После выдвижения Назаровым инициативы эксперты сошлись во мнении, что таким образом правительство пытается вовлечь промышленников в процессы, происходящие в республике, и усилить их ответственность, так что такое решение носит чисто прагматический характер.

В начале сентября Росимущество передало правительству Башкортостана 38,3% акций «БСК». Таким образом, теперь 57,43% акций принадлежит государству.

В августе 2019 года «дочка» «БСК» «Сырьевая компания» получила разрешение на разработку горы Куштау до 2039 года. Когда там началась вырубка леса, местные жители и активисты выступили против разработки Куштау, их противостояние с «БСК» имело широкий общественный резонанс.

В итоге власти встали на сторону жителей и по распоряжению Владимира Путина начался процесс рассмотрения законности перехода «БСК» в частные руки: оказалось, что в процессе отчуждения акций от государства было допущено множество нарушений.