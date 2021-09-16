Партию из 120 новых автобусов распределят по самым востребованным маршрутам Уфы

Крупная партия автобусов средней вместимости приобретена в лизинг, окончательный расчет запланирован на 2025 год.

«Партия из 120 новых автобусов будет распределена на самых востребованных маршрутах, обслуживающих город Уфу и Уфимскую агломерацию. Это позволит сократить интервал движения по маршрутам и повысить качество обслуживания пассажиров», – сообщил глава Минтранса Александр Булушев.

В 2020 году республика закупила 245 автобусов большой и средней вместимости, они были переданы для использования на городских и пригородных маршрутах государственному перевозчику ГУП «Башавтотранс».

Ранее мы писали о том, что правительство планирует потратить на 220 единиц транспорта 2,15 млрд рублей из республиканского бюджета. В Башкортостан автобусы поступят до 31 декабря 2021 года, гарантия на них будет действовать в течение полутора лет или 100 тыс. км пробега.