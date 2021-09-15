В мэрии Уфы подписали постановление о начале отопительного сезона

Из-за прохладной осени в этом году отопительный сезон начнется раньше, чем обычно. В некоторых домах батареи потеплеют уже в ближайшие дни.
Исполняющий обязанности мэра Уфы Марат Гайфуллин подписал постановление о начале отопительного сезона. С 16 сентября тепло дадут школы, детсады, больницы и другие социальные объекты.
Ранее на совещании в администрации Уфы объявили о том, что начать подачу отопления в жилые дома планируют 22 сентября. Сроки могут перенести, если резко изменится погода.
Также мы писали о том, что в некоторых районах республики отопление начали включать уже 14 сентября из-за многочисленных жалоб жителей на холод.
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