В мэрии Уфы подписали постановление о начале отопительного сезона

Исполняющий обязанности мэра Уфы Марат Гайфуллин подписал постановление о начале отопительного сезона. С 16 сентября тепло дадут школы, детсады, больницы и другие социальные объекты.

Ранее на совещании в администрации Уфы объявили о том, что начать подачу отопления в жилые дома планируют 22 сентября. Сроки могут перенести, если резко изменится погода.

Также мы писали о том, что в некоторых районах республики отопление начали включать уже 14 сентября из-за многочисленных жалоб жителей на холод.