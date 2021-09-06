В мэрии Уфы рассказали о том, что сделано для предотвращения повторения прошлогодней ситуации с отоплением

«В прошлом отопительном периоде мы столкнулись с негативной реакцией горожан, вызванной большими счетами за тепло.

Мы провели комплексный анализ систем отопления МКД города, по результатам которого установили, что причинами повышенного размера оплаты явились следующие нарушения: несоответствие площадей, используемых для расчета платы за коммунальные услуги, перетопы, неисправность и некорректная работа систем отопления и длительное невыполнение мероприятий по энергосбережению.

Чтобы предотвратит повторение ситуации, исполняется план мероприятий по устранению нарушений. В нем, кроме стандартных ежегодных работ, были запланированы мероприятия, направленные на улучшение энергосбережения, которые в предыдущие годы практически не осуществлялись», – сказал исполняющий обязанности главы администрации Уфы Марат Гайфуллин.

Среди этих мероприятий – ремонт и наладка тепловых пунктов, ревизия элеваторных швов и изоляция трубопроводов, а также сверка площадей жилых домов.

В ходе сверки проверено 4544 домов, выявлено 886 случаев несоответствия площадей (97 154 кв. м.) – сумма перерасчета составит 34,5 млн рублей.

В 761 тепловом пункте обнаружили 354 неисправности.

В 448 домах уменьшили диаметр дроссельных устройств – это позволило снизить энергопотребление на 10% и суммарно уменьшить плату за отопление на 45 млн за отопительный период.

В 2230 домах установили системы удаленного доступа для снятия показания. К концу октября 2021 года будет создан единый центр аналитического контроля, через который будут проходить данные с этих систем.

Гидравлические испытания проведены в 94% домов Уфы, подписано 76% актов опрессовки.

При этом Гайфуллин подчеркнул, что не все управляющие компании могут позволить себе проведение этих мероприятий, так как большая часть их денег уходит на погашение долгов перед поставщиками тепла. Поэтому самые срочные работы мэрия выполнит за счет городского бюджета.