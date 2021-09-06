«БашРТС»: начисления за отопление могут появиться уже в следующей квитанции

В преддверии старта отопительного сезона поставщик тепла напоминает правила ввода в платежки строки «отопление».
В летний период начисления производятся только за горячую воду, но с началом отопительного периода в квитанциях появляется пункт «отопление».
Тепло дают тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже восьми градусов в течение пяти суток подряд. «Опыт последних лет показывает, что такая погода устанавливается в конце сентября – начале октября», – говорится в заявлении компании.
Поэтому если отопление включат до конца сентября, в октябре квитанции придут уже с соответствующим пунктом.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.