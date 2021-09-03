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МУП УИС рекомендует жителям вносить предоплату за отопление

В 2021 году сентябрь будет прохладным, а в октябре уже начнутся заморозки. Так как с 2019 года в Башкортостане жители платят за тепло по факту потребления, в отопительный период будут большие счета за отопление.

С началом отопительного периода 2021-2022 годов в квитанции вернется графа «Отопление»: жители смогут вносить аванс на свой лицевой счет начиная с сентября.

Размер аванса вы будете определять самостоятельно, это нужно для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на зимние месяцы.

По нормативам отопление включат после того, как среднесуточная температура воздуха достигнет +8 градусов и будет держаться на этом уровне в течение пяти дней, чаще всего его включают в начале-середине октября.

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