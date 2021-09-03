МУП УИС рекомендует жителям вносить предоплату за отопление

С началом отопительного периода 2021-2022 годов в квитанции вернется графа «Отопление»: жители смогут вносить аванс на свой лицевой счет начиная с сентября.

Размер аванса вы будете определять самостоятельно, это нужно для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на зимние месяцы.

По нормативам отопление включат после того, как среднесуточная температура воздуха достигнет +8 градусов и будет держаться на этом уровне в течение пяти дней, чаще всего его включают в начале-середине октября.