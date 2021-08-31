Парк молодых профессионалов в Уфе превратят в конгрессно-выставочную площадку

Парк молодых профессионалов был построен на улице Рубежной для проведения соревнований Нацфинала чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
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ufacity.info
Сейчас в мэрии рассматривают различные варианты дальнейшего использования объекта, один из них – превращение его в новую конгрессно-выставочную площадку.
Ранее мы писали о том, что Уфа подала заявку на проведение финалов WorldSkills Russia на постоянной основе. В случае утверждения на месте временных павильонов возведут постоянные.
Девятый Нацфинал чемпионата «Молодые профессионалы» завершился в Уфе 29 августа, в нем приняли участие 1800 конкурсантов из 76 регионов, они соревновались в 105 компетенциях. Было привлечено около 2000 экспертов.
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