Финалы WorldSkills Russia могут начать проводить в Уфе на постоянной основе

IX Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит в Уфе до 29 августа. Одно только шоу дронов на открытие обошлось городу как минимум в 15 млн рублей.
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worldskills.ru
Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на первого заместителя министра просвещения России Александра Бугаева, ведомство планирует обсудить обсудит идею «заякорить» проведение финала чемпионата WorldSkills в одном из регионов страны.
Глава Башкортостана Радий Хабиров уже выдвинул в качестве кандидата Уфу. В случае утверждения за Уфой этого статуса в городе построят не временные, а капитальные павильоны для проведения финалов чемпионата.
Бугаев оценил уровень подготовки Уфы как «очень высокий», но добавил, что такое решение будет приниматься «взвешенно, обдуманно, будет обсуждаться как один из вариантов».
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