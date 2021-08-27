Финалы WorldSkills Russia могут начать проводить в Уфе на постоянной основе

Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на первого заместителя министра просвещения России Александра Бугаева, ведомство планирует обсудить обсудит идею «заякорить» проведение финала чемпионата WorldSkills в одном из регионов страны.

Глава Башкортостана Радий Хабиров уже выдвинул в качестве кандидата Уфу. В случае утверждения за Уфой этого статуса в городе построят не временные, а капитальные павильоны для проведения финалов чемпионата.

Бугаев оценил уровень подготовки Уфы как «очень высокий», но добавил, что такое решение будет приниматься «взвешенно, обдуманно, будет обсуждаться как один из вариантов».