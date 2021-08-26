Владимир Путин обратился к Радию Хабирову и участникам WorldSkills Russia

Обращение опубликовано на сайте Кремля. WorldSkills Russia продлится до 29 августа и примечателен не только самими соревнованиями, но и насыщенной культурной программой.

«Дорогие друзья!

Приветствую вас в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021, собравшем в Уфе студентов средних и высших образовательных учреждений из разных регионов России. В дистанционном формате в соревнованиях будут также задействованы и многие другие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств. Столь представительный состав участников и впечатляющее число компетенций убедительно свидетельствуют о повышении в мире престижа рабочих специальностей, укреплении и популяризации идеалов и ценностей международного движения WorldSkills.

Убежден, что в напряженной конкурентной борьбе начинающие специалисты смогут в полной мере продемонстрировать свое мастерство и навыки, незаурядный творческий потенциал, доказать, что способны качественно и оперативно решать сложные профессиональные задачи. И конечно, такие форумы предоставляют прекрасную возможность для самореализации, обмена накопленным опытом и знаниями, дружеского, неформального общения.

Особые, теплые слова признательности – вашим наставникам, тренерам, тем, кто помогает вам добиваться успеха, быть лучшими в своём деле.

Желаю воплощения в жизнь намеченных планов.

Владимир Путин», – гласит обращение.