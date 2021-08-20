В Уфе снесут 2 дома, участки изымут для муниципальных нужд

Снесут дома №50 и №50а по улице Кавказской и все постройки на участках, сами участки изымут для строительства дороги.

В ближайшее время администрация приступит к работе над удлинением улицы Высотной: она пересечется с Большой Московской, проект был утвержден в 2020 году.

Проезжую часть Высотной расширят до шести полос, обустроят тротуары и технические полосы, со стороны жилых домов проложат велодорожки.

В конце июля стало известно о планах мэрии расселить и снести пять домов в Кировском, Ленинском и Советском районах, признанных аварийными. Три из них являются объектами культурного наследия.