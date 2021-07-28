В Уфе снесут несколько домов, участки изымут для муниципальных нужд

Жилые и нежилые помещения изымут для муниципальных нужд в Кировском, Ленинском и Советском районах по следующим адресам:

Зайнуллы Расулева – дома 11а и 11б;

Мустая Карима – дом 5Д;

Комсомольская – дома 93, 97А.

Дома по улицам Зайнуллы Расулева и Мустая Карима являются объектами культурного наследия: первые два – дом Тевкелевых, в нем в 1865-1885 годах проживала семья муфтия Салимгарея Тевкелева и располагался мусульманский приют.

В доме по адресу Мустая Карима, 5 в начале 20 века жил купец Алексей Смирнов, располагалось тюремное отделение.

Жителей домов выселят, им предоставят другое жилье, а сами дома и все постройки на этих территориях снесут. Ранее эти дома «Службой сноса и расселения» были признаны аварийными.