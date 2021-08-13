Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет о втором восхождении Рустама Набиева на Эльбрус

Выпуск можно посмотреть на канале «Россия 24» на YouTube (правообладатель запретил воспроизводить его на других сайтах).

«Находясь здесь, в горах, больше начинаешь задумываться о том, насколько тебе дорога жизнь. Почему-то я хочу загонять себя в такие зоны риска, будто только в этих условиях максимально ощущаю себя живым человеком.

Это мой путь, и я хочу выйти победителем, в очередной раз доказать себе, что такая жизнь с инвалидностью, которая у меня появилась, – это еще не повод ставить на себе крест, что нет ничего невозможного – нужно ставить цели и достигать их», – говорит Набиев.

Сейчас Набиев планирует взойти на обе вершины Эльбруса (5621 и 5642 метра), а затем отправится в Непал покорять гору Манаслу (8156 метров).

Первоначально планировалось, что он взойдет на шестую по высоте вершину мира Чо-Ойю (8201 метр) – она считается самым «безопасным» восьмитысячником мира по соотношению восхождений и летальных исходов.

Манаслу чуть ниже, однако считается опасным пиком, так как количество опасных инцидентов при покорении этой горы альпинистами очень велико.

В 2020 году Рустам Набиев уже покорял Эльбрус: более шести километров подъема он осилил за 15 часов, двигаясь только на руках при помощи ледорубов.