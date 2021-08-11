В Башкортостане расширили режим ЧС

Первоначально режим был введен в городе Кумертау и 25 районах, с 11 августа он распространяется еще на 15 районов и будет действовать до 28 августа.

Введение режима ЧС позволит получить компенсации фермерам, но только тем, которые страховали урожай.

В список добавили Стерлитамакский, Дюртюлинский, Буздякский, Абзелиловский, Балтачевский, Давлекановский, Бураевский, Мечетлинский, Калтасинский, Миякинский, Татышлинский, Янаульский, Караидельский, Кигинский и Краснокамский районы.

Ранее в Минлесхозе России сообщали о том, что засуха в этом году уничтожила 200 тыс. гектаров посевов в Башкортостане. Так или иначе пострадали из-за засухи пострадали 300 тыс. из 2,5 млн га засеянных площадей, нехватку дождей фиксировали в 33 районах республики.