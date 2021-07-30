Радий Хабиров: «Засуха и неурожай без хлеба Башкортостан не оставят»

Так или иначе пострадали из-за засухи пострадали 300 тыс. из 2,5 млн га засеянных площадей, нехватку дождей фиксировали в 33 районах республики, в 24 из них до конца июля вводился режим ЧС.

«Засуха и неурожай без хлеба Башкортостан не оставят. Два млн тонн, на которые объективно мы рассчитываем в этом году, перекроют наши потребности в зерне. Конечно, это не прошлогодние четыре млн тонн, но все же», – написал Радий Хабиров в Instagram.

Внутренняя потребность региона составляет порядка 1,8 млн тонн зерна, из них 1,1 млн тонн уходит на кормовые цели.