В Башкортостане при строительстве детсада выявлены махинации на 15 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сдачи детского сада в Кармаскалинском районе.
В 2019 году Управление капитального строительства и ООО АСК «Резалит» заключили контракт на строительно-монтажные и пусконаладочные работы в детсаду в селе Кабаково.
По версии следствия, работы не были завершены полностью, однако в управлении подписали приемку и выплатили всю сумму по контракту. Детсад строился в рамках нацпроекта «Демография». Ущерб бюджету оценивается в 14,7 млн рублей.
Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к махинации. Им грозит уголовное наказание по статье «Мошенничество».
Третьего августа мы писали о том, что за проведение аналогичных махинаций при строительстве детсада в Балтачевском районе наказание грозит бывшему главе Управления капитального строительства Рамзилю Кучарбаеву, который уже проходит по другому делу.
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