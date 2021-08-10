В Башкортостане при строительстве детсада выявлены махинации на 15 млн рублей

В 2019 году Управление капитального строительства и ООО АСК «Резалит» заключили контракт на строительно-монтажные и пусконаладочные работы в детсаду в селе Кабаково.

По версии следствия, работы не были завершены полностью, однако в управлении подписали приемку и выплатили всю сумму по контракту. Детсад строился в рамках нацпроекта «Демография». Ущерб бюджету оценивается в 14,7 млн рублей.

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к махинации. Им грозит уголовное наказание по статье «Мошенничество».

Третьего августа мы писали о том, что за проведение аналогичных махинаций при строительстве детсада в Балтачевском районе наказание грозит бывшему главе Управления капитального строительства Рамзилю Кучарбаеву, который уже проходит по другому делу.