В Башкортостане сотрудники УКС пойдут под суд из-за мошенничества при строительстве детсада

В 2018 году УКС заказало компании «ГеоСтрой» строительно-монтажные и пусконаладочные работы в детском саду в Балтачевском районе.

Работы не были выполнены в полном объеме, однако в Управлении капитального строительства подписали акт приемки, в котором стоимость работ еще и была завышена на 3,2 млн рублей.

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к мошеннической схеме. Им грозит наказание по статьям о халатности и мошенничестве в особо крупном размере.

Стоит отметить, что в тот момент Управление капитального строительства возглавлял Рамзиль Кучарбаев, которого, как мы писали ранее, суд недавно отправил в СИЗО по другому делу.

В 2017 году Кучарбаев провернул аналогичную схему при строительстве очистных сооружений в Кумертау, по этому эпизоду задержан также бывший глава МинЖКХ республики Борис Беляев. Кроме того, в работе УКС найдены другие нарушения при заключении госконтрактов на миллиард рублей.