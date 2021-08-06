В небе над Уфой кружил самолет Владимира Путина

При помощи сервиса Flightradar уфимцы отследили движение самолета Ил-96 летного спецотряда «Россия», который летал над городом.
Такими самолетами перевозят должностных лиц и представителей спецслужб или вооруженных сил России. Сделав несколько кругов над Уфой, спецборт удалился в обратном направлении.
Тем временем в Магнитогорске приземлился спецборт Ту-204-300, прибывший из Москвы, однако на этом рейсе президента не было.
Ранее мы писали о том, что Владимир Путин примет участие в запуске важного для экономики региона завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».
Кроме того, он проведет рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым, проедет по районам Челябинской области, пострадавшим от пожаров, и встретится с губернатором Алексеем Текслером.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.