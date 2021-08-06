В небе над Уфой кружил самолет Владимира Путина

Такими самолетами перевозят должностных лиц и представителей спецслужб или вооруженных сил России. Сделав несколько кругов над Уфой, спецборт удалился в обратном направлении.

Тем временем в Магнитогорске приземлился спецборт Ту-204-300, прибывший из Москвы, однако на этом рейсе президента не было.

Ранее мы писали о том, что Владимир Путин примет участие в запуске важного для экономики региона завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Кроме того, он проведет рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым, проедет по районам Челябинской области, пострадавшим от пожаров, и встретится с губернатором Алексеем Текслером.