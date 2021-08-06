В Башкортостан прилетит Владимир Путин

Глава государства примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Открытие предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.

Кроме того, он проведет рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым. Также он проедет по районам Челябинской области, пострадавшим от пожаров, и встретится с губернатором Алексеем Текслером.