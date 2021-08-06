В Уфе ограничат движение транспорта по мосту через Белую

Ремонт проезжей части Бельского моста в створе улицы Воровского стартовал 24 июля, тогда мэрия предупреждала о том, что по мере необходимости дорога будет полностью или частично перекрываться.

Шестого августа рабочие приступят к замене асфальта: с 15.00 до 13.00 седьмого августа будут вестись подготовительные работы, после чего новый асфальт положат на двух полосах по направлению въезда в город.

В обратном направлении такие же работы проведут с 15.00 седьмого до 13.00 восьмого августа.

После укладки асфальта понадобится еще как минимум восемь часов для обеспечения прочного сцепления и застывания. Это позволит избежать появления колеи в будущем.