В Уфе ограничат движение транспорта на новом мосту через реку Белую

Проезжую часть Бельского моста в створе улицы Воровского будут частично перекрывать в связи с ремонтом.
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ufacity.info
Ремонт дороги на Бельском мосту стартовал сегодня, 24 июля, и продлится до восьмого августа 2021 года.
Дорогу будут перекрывать на время работ по подготовке и замене асфальта на 1/3 проезжей части (по двум полосам).
В начале июля дорожное покрытие обновлялось на Шакшинском мосту, тогда мэрия предупреждала о том, что после завершения укладки асфальта ездить по нему нельзя будет еще по крайней мере восемь часов.
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