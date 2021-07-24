В Уфе ограничат движение транспорта на новом мосту через реку Белую

Ремонт дороги на Бельском мосту стартовал сегодня, 24 июля, и продлится до восьмого августа 2021 года.

Дорогу будут перекрывать на время работ по подготовке и замене асфальта на 1/3 проезжей части (по двум полосам).

В начале июля дорожное покрытие обновлялось на Шакшинском мосту, тогда мэрия предупреждала о том, что после завершения укладки асфальта ездить по нему нельзя будет еще по крайней мере восемь часов.