В Башкортостане ураганом сорвало крыши с нескольких домов

В селе Чекмагуш ветром сорвало крыши с нескольких зданий, повалило деревья и оборвало провода. В течение нескольких часов силами аварийных служб и местных жителей были разобраны завалы, подача электричества частично восстановлена. Работы продолжаются.

МЧС отчиталось о 12 поврежденных МКД, девяти частных жилых домах, двух школах и трех магазинах. О жертвах и пострадавших не сообщается. Из соседних районов прибыли бригады электриков, всего задействовано более 200 человек.

Примерно в то же время в поселке Булгаково под Уфой ветром сорвало крышу супермаркета неподалеку от трасы Уфа – Оренбург, обломки разбросало по всей округе, мешая проезду автомобилей.

Две недели назад мы писали о сильнейшем граде, накрывшем Зилаирский район Башкортостана: градины диаметром около двух сантиметров побили урожай и повредили растительность на садовых участках.