В Башкортостане ураганом сорвало крыши с нескольких домов

Вечером четвертого августа ураган прошелся по нескольким районам республики. Сильнее всего пострадал Чекмагушевский, стихия почти добралась до Уфы.
-
instagram.com/mchsrb
В селе Чекмагуш ветром сорвало крыши с нескольких зданий, повалило деревья и оборвало провода. В течение нескольких часов силами аварийных служб и местных жителей были разобраны завалы, подача электричества частично восстановлена. Работы продолжаются.
МЧС отчиталось о 12 поврежденных МКД, девяти частных жилых домах, двух школах и трех магазинах. О жертвах и пострадавших не сообщается. Из соседних районов прибыли бригады электриков, всего задействовано более 200 человек.
Примерно в то же время в поселке Булгаково под Уфой ветром сорвало крышу супермаркета неподалеку от трасы Уфа – Оренбург, обломки разбросало по всей округе, мешая проезду автомобилей.
Две недели назад мы писали о сильнейшем граде, накрывшем Зилаирский район Башкортостана: градины диаметром около двух сантиметров побили урожай и повредили растительность на садовых участках.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.