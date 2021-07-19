Один из районов Башкортостана накрыло градом диаметром 2 см

Видео и фото последствий града в соцсетях публикуют жители района. Они сообщают о том, что градины были около двух сантиметров в диаметре.

У некоторых жителей градом побило урожай, повреждена растительность на садовых участках.

В Уфе в этот день прошел сильный, но краткосрочный ливень. Крупным градом накрыло одновременно несколько районов по всей России: о сильном уроне, нанесенном стихией, сообщают жители Кировской области, республики Марий Эл, Красноярского и Ставропольского краев.

Ранее мы писали о том, что, по сообщению Башгидромета, некоторые районы Башкортостана снова накроет ливнями и градом 21 июля.