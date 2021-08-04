Сергей Греков: «Парковки перед Дворцом спорта больше не будет»

Глава администрации Уфы Сергей Греков огласил решение касательно площади перед Дворцом спорта. Ранее жители Уфы пожаловались на то, что она превратилась в большую парковку для фур, на которой постоянно творятся беспорядки.
-
instagram.com/grekov_ufa
«Наше решение твердое – стихийной беспорядочной парковки перед Дворцом спорта больше не будет.
По просьбам жителей площадь была огорожена от проезжей части. Сейчас со стороны улицы Зорге здесь открыты четыре прохода для пешеходов и мам с колясками. На велосипедах проезжать можно. Аккуратно!
И сельскохозяйственные ярмарки, разумеется, будем проводить тут и впредь. А вот дальнейшую судьбу этой площади перед Дворцом спорта будут решать сами уфимцы. Давайте советоваться, предлагать!
Идеи собирают в электронную почту мэрии cityadm@ufacity.info, но здесь писать тоже можно и нужно! Услышан будет каждый», – написал Сергей Греков в соцсетях.
Ранее мы писали о том, что уфимцы записали обращение к Радию Хабирову с требованием не сносить ярмарку у Дворца спорта. По словам жителей, на этой ярмарке у пенсионеров и людей с невысоким заработком была возможность покупать экологически-чистые продукты дешевле, чем в супермаркетах. Кроме того, она была хорошей площадкой для местных фермеров и малых предпринимателей.
Сам Дворец спорта реконструировали в 2012-2013 годах. К комплексу прилегает сквер имени С.М. Михалева.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.